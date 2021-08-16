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Сотрудники МЧС спасли корову, которая провалилась в погреб на севере Приморья
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли корову, которая провалилась в погреб на севере Приморья
ГУ МЧС по Приморскому краю  / 

Владивосток, 16 августа. В поселке Мономахово на севере Приморья произошло незаурядное происшествие. Местные жители сообщили в поисково-спасательное подразделение  МЧС, что в погреб заброшенного дома провалилась корова.

Сотрудники МЧС спасли корову, которая провалилась в погреб на севере Приморья
ГУ МЧС по Приморскому краю  / 

«Ее звуки привлекли внимание неравнодушных граждан. Животному требовалась помощь. В 14.35 спасатели прибыли по указанному адресу и вызволили домашнее животное», — рассказали ФАН в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

Сотрудники МЧС спасли корову, которая провалилась в погреб на севере Приморья
ГУ МЧС по Приморскому краю  / 

Спасатели подняли и освободили корову при помощи веревок и  альпинистского снаряжения.

Ранее ФАН писал, что сотрудники МЧС спасли провалившуюся в укрепление форта собаку на Русском острове.

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мчс приморье происшествия корова спасение животного
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