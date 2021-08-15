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Спрос на посуточную аренду во Владивостоке растет в преддверии ВЭФ
Экономика
Спрос на посуточную аренду во Владивостоке растет в преддверии ВЭФ
pixabay.com

Владивосток, 15 августа. Всплеск интереса к аренде жилья во Владивостоке наблюдается перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ), заявили аналитики онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру».

Так, спрос на посуточную аренду в столице Приморья растет на протяжении всего текущего года, а в августе по сравнению с июлем показатель вырос на 88%, отметил основатель, владелец и гендиректор сервиса Юрий Кузнецов в беседе с ТАСС. Из-за закрытия границ, подчеркнул он, повышается интерес ко многим направлениям внутреннего туризма.

«В начале сентября во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум, к которому идет активная подготовка», — напомнил Кузнецов.

Стоимость проживания во Владивостоке всегда была высокой, однако в последний месяц лета средняя цена за сутки обогнала даже курортные города страны, в том числе Сочи и Ялту. Средний ценник в преддверии ВЭФ составил 3,99 тыс. рублей за сутки.

Аналитики ЦИАН ранее назвали самую дорогую арендную квартиру в Москве. Согласно объявлению, опубликованному в Сети, будущим жильцам предлагается жилплощадь из восьми комнат, пяти санузлов, кухни, столовой и террасы.

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