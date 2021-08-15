Приморцам пообещали возвращение летней погоды на следующей неделе

Владивосток, 15 августа. Теплая погода вернется в регионы Приморья в воскресенье и на следующей неделе. Об этом сообщили в Примгидромете.

Начало следующей недели будет без значительных осадков, небольшой дождь ожидается в некоторых районах Приморья. В воскресенье температура воздуха составит до плюс 23 градусов, в некоторых местах прогнозируется до плюс 28 градусов.

В середине недели столбики термометров поднимутся еще на 1-3 градуса. Во Владивостоке осадков не ожидается, погода будет облачная с прояснениями, воздух прогреется до плюс 26 градусов.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Центральной России в последний месяц лета.