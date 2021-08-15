Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 09:42
09:42
Происшествия
Катер перевернулся после столкновения с баржей в Самарской области
09:37
Политика
Политолог Миронов перечислил территории, готовые выйти из состава Украины
09:37
Шоу-бизнес
Родившая от Авербуха звезда «Папиных дочек» показала первое фото ребенка
09:35
Общество
Канадские ученые объяснили, как не заразиться COVID-19 во время секса
09:27
Экономика
Юрист Соловьев назвал признаки финансовой пирамиды
09:25
Происшествия
Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Курганской области
09:25
Происшествия
Девушка выпала с балкона 12-го этажа в Красноярске
09:25
Общество
Постель может являться источником возбудителей опасных заболеваний
09:24
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 15 августа, праздники, факты, люди
09:21
Армия
Тысячи образцов оружия и бронетехники покажут гостям форума «Армия-2021» на Кавказе
Все новости

Приморцам пообещали возвращение летней погоды на следующей неделе
Общество
Приморцам пообещали возвращение летней погоды на следующей неделе
pixabay.com  /  Evgen2907

Владивосток, 15 августа. Теплая погода вернется в регионы Приморья в воскресенье и на следующей неделе. Об этом сообщили в Примгидромете.

Начало следующей недели будет без значительных осадков, небольшой дождь ожидается в некоторых районах Приморья. В воскресенье температура воздуха составит до плюс 23 градусов, в некоторых местах прогнозируется до плюс 28 градусов.

В середине недели столбики термометров поднимутся еще на 1-3 градуса. Во Владивостоке осадков не ожидается, погода будет облачная с прояснениями, воздух прогреется до плюс 26 градусов.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Центральной России в последний месяц лета.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Приморцам пообещали возвращение летней погоды на следующей неделе
погода приморье лето
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru