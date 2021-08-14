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Необычные древние животные стали новыми обитателями Приморского океанариума
Общество
Необычные древние животные стали новыми обитателями Приморского океанариума
«Приморский океанариум» — филиал ННЦМБ ДВО РАН  / 

Владивосток, 14 августа. В Приморский океанариум прибыла партия новых необычных обитателей — мечехвостов. Примечательно, что животных привезли специально разного размера. Представлены особи от 5 до 30 сантиметров, чтобы показать разные стадии развития этих живых ископаемых. Все потому, что они растут очень медленно. 

«Самому маленькому пятисантиметровому — около четырех-пяти лет, самому большому тридцатисантиметровому — более четверти века. Живут мечехвосты долго, растут всю жизнь и могут достигать тридцати-сорока сантиметров в диаметре», — рассказал корреспонденту ФАН начальник отдела содержания экзотических гидробионтов Марат Хайдаров.

Необычные древние животные стали новыми обитателями Приморского океанариума
«Приморский океанариум» — филиал ННЦМБ ДВО РАН  / 

Эти членистоногие появились 450 миллионов лет назад в палеозое и практически не изменились с тех времен, сохранив форму древних предков.

Ранее ФАН писал, что в океанариуме на острове Русский появились осетровые рыбы с необычной внешностью. Веслоносы родом из Северной Америки, их основной ареал — бассейн реки Миссисипи.

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