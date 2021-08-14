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«Настоящие дикие звери»: краснокнижная кошка выходила котенка в приморском зоопарке
Общество
«Настоящие дикие звери»: краснокнижная кошка выходила котенка в приморском зоопарке
Парк «Белый лев»  / 

Владивосток, 14 августа. В приморском зоопарке «Белый лев» снова пополнение. Дальневосточная лесная кошка Забава второй раз за сезон принесла потомство. И если от прошлых котят она отказалась, и их вскармливала домашняя кошка, то теперь мама стала ответственной и сама воспитывает новорожденного, который живет в вольере вместе со своими родителями. Видео счастливой семейной жизни разместили сотрудники парка на своей странице в Instagram. 

 

«Наши дальневосточные лесные малыши растут и, представьте себе, уже в таком возрасте питаются мясом! На этом видео они беззаботно играют, как обычные дети, но во время кормления это самые настоящие дикие звери», — рассказали корреспонденту ФАН сотрудники сотрудники парка «Белый лев». 

Ранее ФАН писал, что английский бульдог из дальневосточной столицы удивляет соцсети и СМИ своими способностями. Пес научился кататься на скейтборде не хуже человека.

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приморье зоопарк потомство лесная кошка
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