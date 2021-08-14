Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 13:58
13:58
Политика
Лукашенко чуть не завел щенка по кличке Федор
13:58
Происшествия
В Ярославле скончался известный журналист Юрий Барышев
13:57
Происшествия
Семьи погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат от авиакомпании по миллиону рублей
13:53
Происшествия
Подозреваемая в убийстве сына жительница Самары расплакалась в суде
13:53
ФАН-ТВ
Талибы казнили 15 человек. События дня
13:50
Общество
Диетолог Гинзбург объяснил причины опасности меда для организма
13:46
Экономика
Экономист Десятниченко назвала лучший способ вложить миллион рублей
13:45
Происшествия
В Петербурге инженер поругался с мальчиком и бросил его на асфальт
13:42
Армия
В США рассказали об опасности для Аляски и Гавайев со стороны ВКС России
13:38
Политика
Политолог Каневский ответил на возможную отмену европейских санкций против России
Все новости

Спасатели пришли на помощь заблудившимся в лесу жителям Приморья

  /   Обновлено: 14 августа 2021 13:24
Общество
Спасатели пришли на помощь заблудившимся в лесу жителям Приморья
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Владивосток, 14 августа. Двое жителей Приморского края заблудились в лесном массиве в районе поселка Врангель. Не сумев найти обратную дорогу самостоятельно, мужчины обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда регионального УМЧС отправились на поиски пропавших. Через несколько часов спасатели обнаружили мужчин и благополучно доставили их домой. Медицинская помощь потерявшимся не потребовалась. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В поисково-спасательной операции принимали участие трое человек личного состава и одна единица спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На днях служебная собака по кличке Атос помогла правоохранителям найти пропавшую без вести 93-летнюю пенсионерку в Белгородской области.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Спасатели пришли на помощь заблудившимся в лесу жителям Приморья
мчс приморский край лес спасение хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru