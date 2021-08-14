Спасатели пришли на помощь заблудившимся в лесу жителям Приморья

Владивосток, 14 августа. Двое жителей Приморского края заблудились в лесном массиве в районе поселка Врангель. Не сумев найти обратную дорогу самостоятельно, мужчины обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда регионального УМЧС отправились на поиски пропавших. Через несколько часов спасатели обнаружили мужчин и благополучно доставили их домой. Медицинская помощь потерявшимся не потребовалась. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В поисково-спасательной операции принимали участие трое человек личного состава и одна единица спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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