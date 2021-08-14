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«Большая поганка»: редкую птицу привезли раненой в центр спасения животных в Приморье
Происшествия
«Большая поганка»: редкую птицу привезли раненой в центр спасения животных в Приморье
МРОО Центр Тигр  / 

Владивосток, 14 августа. Из дальневосточной столицы в реабилитационный центр «Тигр» привезли раненую чомгу. Повреждения на ногах и клюве краснокнижной пернатой оказались не столь серьезными, и уже через несколько дней птица сможет вернуться в природу. 

«Чомги (или большие поганки) невероятно проворно ныряют (могут оставаться под водой до 50 секунд), отлично плавают. Вообщем, в воде и на воде чувствуют себя прекрасно, а вот к сухопутному передвижению их тело не очень приспособлено — ходят они очень неуклюже, даже гнезда свои строят на воде», — пишут сотрудники центра на своей странице в Instagram.

 

По словам специалистов центра «Тигр», когда у птиц появляется потомство, первое время родители перевозят их на спине. Птенцы с первого дня умеют плавать, но не ныряют. А вот родители могут погружаться под воду с малышами, спрятав их хорошенько под крылья. Питаются большие поганки рыбой, ракообразными, моллюсками, лягушками, тритонами, водяными насекомыми.

Ранее ФАН писал, что в приморском центре реабилитации диких животных «Тигр» появился краснокнижный подопечный — дальневосточный лесной кот. Он стал приходить на участки к людям и охотиться на кур.

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