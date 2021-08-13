Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 19:44
19:42
Спорт
Олимпийского чемпиона Беленюка чуть не избили в Киеве
19:42
Общество
Ветеринары Приморья помогут выходить краснокнижного дальневосточного лесного кота
19:42
Интервью
Дарья Митина: Афганцы отказываются жить в Средневековье под «Талибаном»
19:40
Происшествия
Житель Воронежа будет награжден за помощь пострадавшим при взрыве автобуса
19:37
Общество
Актер Чардымский объяснил, как искусство борется с реальными проблемами общества
19:34
Политика
Яркая программа Шугалея убедила политолога Самонкина в успехе на грядущих выборах
19:33
Общество
Адвокат Лозы придумал сумму компенсации за использование песни «Плот» в «Голосе»
19:32
Спорт
Форвард «Миннесоты» Фолиньо готов отправиться за Капризовым в Сибирь
19:28
Шоу-бизнес
Васильев назвал актрису Олесю Судзиловскую примером идеальной содержанки
19:28
Армия
Эшелон с бронетехникой прибыл из Белоруссии в Алабино для участия в конкурсе АрМИ-2021
Все новости

Сотни кубометров древесины изъяли у черных лесорубов в Приморье
Происшествия
Сотни кубометров древесины изъяли у черных лесорубов в Приморье
Центр «Амурский тигр»  / 

Владивосток, 13 августа. Случаи незаконной рубки дуба и кедра выявлены в Приморье в конце июля-начале августа. Задержания нелегальных лесорубов производили сотрудники МО МВД России «Дальнереченский», специальная оперативная совместная группа лесного надзора министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира и центра «Амурский тигр».

Сотни кубометров древесины изъяли у черных лесорубов в Приморье
Центр «Амурский тигр»  / 

Первый случай произошел в Дальнереченском районе в ночь с 29 на 30 июля на территории Боголюбовского участкового лесничества. Ущерб здесь оценивается в сумму 5,8 млн рублей. 

Сотни кубометров древесины изъяли у черных лесорубов в Приморье
Центр «Амурский тигр»  / 

Вторую незаконную рубку удалось пресечь 3 августа в селе Новопокровка. Сумма ущерба составила 4,7 млн рублей. В обоих случаях лесорубов доставили в полицию и изъяли заготовленный лес и тяжелую технику. 

«Работа по предотвращение браконьерства в отношении леса в корне отличается от таковой в отношении животных. Казалось бы, все ездят по одним и тем же лесным дорогам, но подход к поиску, задержанию и собиранию доказательств совершенно разный. Везде есть свои особенности и трудности, к примеру, одна из сложностей в задержании лесных браконьеров — это собственно уличения их в незаконной заготовке леса, ведь само по себе наличие пустого лесовоза или трактора в лесу не преступление — нужно доказать, что они там не просто так» – рассказал ФАН генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Сотни кубометров древесины изъяли у черных лесорубов в Приморье
Центр «Амурский тигр»  / 

Дуб и кедр запрещены к рубке, это наносит большой урон местам обитания тигра и других животных. 

Ранее ФАН писал, что отдыхающие в очередной раз затискали белуху на пляже в Приморье. Несмотря на постоянные обращения ученых к жителям края с просьбой не приближаться к млекопитающим и не трогать их руками, отдыхающие все чаще их игнорируют.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сотни кубометров древесины изъяли у черных лесорубов в Приморье
приморье браконьеры вырубка леса просишествия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru