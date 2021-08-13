Сотни кубометров древесины изъяли у черных лесорубов в Приморье

Владивосток, 13 августа. Случаи незаконной рубки дуба и кедра выявлены в Приморье в конце июля-начале августа. Задержания нелегальных лесорубов производили сотрудники МО МВД России «Дальнереченский», специальная оперативная совместная группа лесного надзора министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира и центра «Амурский тигр».

Центр «Амурский тигр» /

Первый случай произошел в Дальнереченском районе в ночь с 29 на 30 июля на территории Боголюбовского участкового лесничества. Ущерб здесь оценивается в сумму 5,8 млн рублей.

Центр «Амурский тигр» /

Вторую незаконную рубку удалось пресечь 3 августа в селе Новопокровка. Сумма ущерба составила 4,7 млн рублей. В обоих случаях лесорубов доставили в полицию и изъяли заготовленный лес и тяжелую технику.

«Работа по предотвращение браконьерства в отношении леса в корне отличается от таковой в отношении животных. Казалось бы, все ездят по одним и тем же лесным дорогам, но подход к поиску, задержанию и собиранию доказательств совершенно разный. Везде есть свои особенности и трудности, к примеру, одна из сложностей в задержании лесных браконьеров — это собственно уличения их в незаконной заготовке леса, ведь само по себе наличие пустого лесовоза или трактора в лесу не преступление — нужно доказать, что они там не просто так» – рассказал ФАН генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Центр «Амурский тигр» /

Дуб и кедр запрещены к рубке, это наносит большой урон местам обитания тигра и других животных.

Ранее ФАН писал, что отдыхающие в очередной раз затискали белуху на пляже в Приморье. Несмотря на постоянные обращения ученых к жителям края с просьбой не приближаться к млекопитающим и не трогать их руками, отдыхающие все чаще их игнорируют.