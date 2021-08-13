Директор фирмы во Владивостоке получит срок за заказное убийство бизнес-партнера

Владивосток, 13 августа. Учредитель одной из коммерческих организаций Владивостока в 2017 году принял решение о прекращении деятельности своей организации и уведомил об этом директора. Не согласившись с решением о продаже бизнеса разъяренный руководитель решил избавиться от учредителя и присвоить фирму себе. Для этого фигурант привлек двух знакомых людей, которым пообещал выплачивать долю от будущих доходов компании.

«Учредитель фирмы по предложению организатора убийства выехал на своей автомашине с другим фигурантом преступления в лесной массив под предлогом встречи с покупателем бизнеса. По прибытие на место преступления один из соучастников, выступая в качестве покупателя фирмы, достал из машины пакет с деньгами, в то время как второй фигурант произвел два выстрела в голову потерпевшего и убил его», — сообщили ФАН в Следственном комитете по Приморскому краю.

Злоумышленники заметали следы преступления, неоднократно перемещая тело умершего, а также его автомобиль. Кроме того, документы, орудие преступления и личные вещи убитого были выброшены в реку. На основании вердикта присяжных заседателей, судом будет постановлен приговор, а виновным назначено наказание.

Ранее ФАН писал, что в Приморье пассажир такси стрелял в водителя и угнал его автомобиль.