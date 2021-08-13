Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 19:44
19:42
Спорт
Олимпийского чемпиона Беленюка чуть не избили в Киеве
19:42
Общество
Ветеринары Приморья помогут выходить краснокнижного дальневосточного лесного кота
19:42
Интервью
Дарья Митина: Афганцы отказываются жить в Средневековье под «Талибаном»
19:40
Происшествия
Житель Воронежа будет награжден за помощь пострадавшим при взрыве автобуса
19:37
Общество
Актер Чардымский объяснил, как искусство борется с реальными проблемами общества
19:34
Политика
Яркая программа Шугалея убедила политолога Самонкина в успехе на грядущих выборах
19:33
Общество
Адвокат Лозы придумал сумму компенсации за использование песни «Плот» в «Голосе»
19:32
Спорт
Форвард «Миннесоты» Фолиньо готов отправиться за Капризовым в Сибирь
19:28
Шоу-бизнес
Васильев назвал актрису Олесю Судзиловскую примером идеальной содержанки
19:28
Армия
Эшелон с бронетехникой прибыл из Белоруссии в Алабино для участия в конкурсе АрМИ-2021
Все новости

Директор фирмы во Владивостоке получит срок за заказное убийство бизнес-партнера
Происшествия
Директор фирмы во Владивостоке получит срок за заказное убийство бизнес-партнера
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Владивосток, 13 августа. Учредитель одной из коммерческих организаций Владивостока в 2017 году принял решение о прекращении деятельности своей организации и уведомил об этом директора. Не согласившись с решением о продаже бизнеса разъяренный руководитель решил избавиться от учредителя и присвоить фирму себе. Для этого фигурант привлек двух знакомых людей, которым пообещал выплачивать долю от будущих доходов компании.

«Учредитель фирмы по предложению организатора убийства выехал на своей автомашине с другим фигурантом преступления в лесной массив под предлогом встречи с покупателем бизнеса. По прибытие на место преступления один из соучастников, выступая в качестве покупателя фирмы, достал из машины пакет с деньгами, в то время как второй фигурант произвел два выстрела в голову потерпевшего и убил его», — сообщили ФАН в Следственном комитете по Приморскому краю.

Злоумышленники заметали следы преступления, неоднократно перемещая тело умершего, а также его автомобиль. Кроме того, документы, орудие преступления и личные вещи убитого были выброшены в реку. На основании вердикта присяжных заседателей, судом будет постановлен приговор, а виновным назначено наказание.

Ранее ФАН писал, что в Приморье пассажир такси стрелял в водителя и угнал его автомобиль.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Директор фирмы во Владивостоке получит срок за заказное убийство бизнес-партнера
приморье происшествия владивосток заказное убийство суд присяжных
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru