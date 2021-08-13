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«Вынашивал план»: в Приморье пассажир такси стрелял в водителя и угнал его автомобиль
Происшествия
«Вынашивал план»: в Приморье пассажир такси стрелял в водителя и угнал его автомобиль
УМВД России по городу Владивостоку  / 

Владивосток, 13 августа. Пассажир такси в дальневосточной столице напал на водителя, после чего угнал его машину. Инцидент произошел ночью. В это время 26-летний пострадавший выполнял заказ по маршруту Воропаева — Громова. При подъезде к конечной точке клиент выстрелил водителю в шею из подводного ружья. Однако рулевому удалось убежать. 

«Вынашивал план»: в Приморье пассажир такси стрелял в водителя и угнал его автомобиль
УМВД России по городу Владивостоку  / 

«Сотрудники уголовного розыска установили гараж, в котором находилась похищенная Toyota Aqua. По подозрению в совершении разбойного нападения полицейские задержали 36-летнего жителя Владивостока. Похищенный автомобиль изъят. В отделе полиции задержанный дал признательные показания и пояснил, что преступление планировал заранее», — сообщили ФАН в УМВД России по городу Владивостоку. 

Задержанный также сообщил, что купил подводное ружье и выбрал маршрут, по которому не установлено камер видеонаблюдения. Машину он хотел разобрать на запчасти и продать. Теперь ему грозит тюремный срок до 12 лет. 

Ранее ФАН писал, что полицейский спас жителя Владивостока во время шторма в море.

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нападение приморье происшествия владивосток угон автомобиля
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