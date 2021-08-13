Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 18:12
18:11
Общество
Милонов заступился за Елену Малышеву и предложил сажать в тюрьму за торговлю арбузами
18:10
Общество
«Сапсан» нового поколения начнет курсировать между Петербургом и Москвой в 2022 году
18:08
Политика
Коротченко напомнил о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю Максима Шугалея
18:04
Спорт
Отец Влашича надеется на уход его сына из ЦСКА
18:04
Экономика
ФАС предложила регулировать гостиничные цены на время массовых мероприятий
18:00
Происшествия
Сбивший 10-летнюю девочку на пешеходном переходе лихач полностью признал вину
18:00
Общество
Сотрудники заповедника показали в фильме один день из жизни байкальской нерпы
18:00
Ливия
Борьба группировок на западе Ливии может перерасти в новую войну
17:59
Подкасты
«ФАН повсюду»: как Турция переживает природные катаклизмы
17:57
Политика
Политтехнолог Григорьев назвал Шугалея достойным кандидатом на выборах в ЗакС Петербурга
Все новости

Ученые раскрыли причину массовой гибели рыбы в приморском озере
Происшествия
Ученые раскрыли причину массовой гибели рыбы в приморском озере
Фото предоставлено очевидцами  / 

Владивосток, 13 августа. Первоначальную гипотезу о массовой гибели рыбы в озере Соленом в Находке подтвердили ученые тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО». Так, по версии специалистов, это произошло по естественным причинам. Они были вызваны аномально высокими температурами воздуха в июле.

«У некоторых особей отмечается наличие побелевших жабр, что указывает на признаки асфиксии из-за пониженного растворенного кислорода в воде. Данное явление может быть связано с продолжительными высокими температурами воздуха и прогревом озерной воды в период со второй половины июля до начала августа, из-за чего содержание кислорода резко снизилось. Иных факторов, указывающих на гибель рыб по состоянию исследованных особей, не отмечено», — говорится в письме направленном в находкинский отдел Росрыболовства.

Сейчас краевые и муниципальные власти совместно с общественными и экологическими организациями разрабатывают планы по очистке озера от загрязнений и ила. На первом этапе запланирована работа по нейтрализации последствий разлива мазута в 2020 году.

Ранее ФАН писал, что стаю тюленей после реабилитации выпустили в Приморье.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Ученые раскрыли причину массовой гибели рыбы в приморском озере
приморье происшествия находка гибель рыбы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru