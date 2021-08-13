Ученые раскрыли причину массовой гибели рыбы в приморском озере

Владивосток, 13 августа. Первоначальную гипотезу о массовой гибели рыбы в озере Соленом в Находке подтвердили ученые тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО». Так, по версии специалистов, это произошло по естественным причинам. Они были вызваны аномально высокими температурами воздуха в июле.

«У некоторых особей отмечается наличие побелевших жабр, что указывает на признаки асфиксии из-за пониженного растворенного кислорода в воде. Данное явление может быть связано с продолжительными высокими температурами воздуха и прогревом озерной воды в период со второй половины июля до начала августа, из-за чего содержание кислорода резко снизилось. Иных факторов, указывающих на гибель рыб по состоянию исследованных особей, не отмечено», — говорится в письме направленном в находкинский отдел Росрыболовства.

Сейчас краевые и муниципальные власти совместно с общественными и экологическими организациями разрабатывают планы по очистке озера от загрязнений и ила. На первом этапе запланирована работа по нейтрализации последствий разлива мазута в 2020 году.

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