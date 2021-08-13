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«Гроза полей и огородов»: лесной кот охотился на кур в Приморье и угодил в капкан
Происшествия
«Гроза полей и огородов»: лесной кот охотился на кур в Приморье и угодил в капкан
 /  МРОО «Центр Тигр»

Владивосток, 13 августа. В приморском центре реабилитации диких животных «Тигр» появился краснокнижный подопечный — дальневосточный лесной кот. Ранее он стал приходить на участки к людям и охотиться на кур. Так он попался в капкан, после чего и оказался на новом месте жительства. Сотрудники центра планируют осмотреть животное на предмет болезней, а в случае их обнаружения назначить лечение. От этого и будет зависеть, как скоро кот вновь окажется на воле. А пока специалисты делятся в сети первым видео с диким охотником. 

 

На кадрах видно, что кот не очень рад обстановки. А подписчики в комментариях восхищаются красотой животных, которые водятся в приморских лесах (орфография и пунктуация сохранены. — прим. ФАН): 

«Ничего себе, какой грозный. Поправляйся, хищник! Капканы должны быть запрещены», — считает @tiglatpalasar_3.

«Ух, гроза полей и огородов! Выздоравливай, лапуль!», — делится своими эмоциями @love_kiss_anyuta.

«Какой лапочка. И кому-то курицы жалко для такого милашки», — пишет @saidatkhubieva.

Ранее ФАН писал, что в Приморье автомобилист наткнулся на гуляющих по дороге тигрят и снял их на видео.

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Все новости / Происшествия / «Гроза полей и огородов»: лесной кот охотился на кур в Приморье и угодил в капкан
приморье центр тигр лесной кот
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