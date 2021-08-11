Полицейский спас жителя Владивостока во время шторма в море

Владивосток, 11 августа. Правоохранитель на отдыхе с семьей спас тонущего мужчину во время шторма в районе бухты Улисс.

Сотрудник полиции поехал с семьей отдыхать на городской пляж недалеко от бухты Улисс. Неожиданно к мужчине подбежала женщина и попросила спасти тонущего мужа. Правоохранитель увидел, что сильные и большие волны унесли пострадавшего далеко от берега. Издалека было видно, что он не подавал признаков жизни.

Страж порядка надел на себя детский спасательный жилет, ласты и поплыл спасать тонущего. Когда он добрался до него, то увидел, что мужчина просто потерял сознание. Полицейский схватил его и поплыл к берегу. Правоохранитель придал правильное положение телу мужчины, чтобы его легкие могли освободиться от воды.

Очевидцы инцидента помогли вытащить пострадавшего на берег. Незамедлительно на место происшествия прибыла скорая помощь. Медикам удалось откачать местного жители, его госпитализировали.

Ранее спасатели провели операцию по эвакуации 64-летнего мужчины с острова Рейнеке во Владивостоке. Им удалось успешно эвакуировать пенсионера и передать его сотрудникам скорой медицинской помощи.