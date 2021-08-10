«Проиграл»: мужчина утонул в озере в Приморье, не переплыв его на спор 

Владивосток, 10 августа. Около озера Солдатское в Уссурийске обнаружили тело 31-летнего мужчины, который утонул не переплыв водоем полностью. Ранее двое приятелей распивали крепкий алкоголь на берегу.

«В ходе разговора между ними потерпевший упомянул, что когда-то давно переплывал Солдатское озеро и решил повторить это снова. Проплыв 10 метров от берега, потерпевший исчез с поля зрения своего приятеля и предположительно утонул», — сообщили ФАН в Следственном комитете Приморья.