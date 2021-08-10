«Вовремя с морей вернулись»: штормовые волны затопили пляжи с палатками в Приморье

Владивосток, 11 августа. Отдыхающие на пляжах Ливадии в Приморье делятся тревожными снимками в социальных сетях. Так, волнами принесенными тропическим штормом «Лупит» затопило часть пляжной зоны. Об этом ранее предупреждали синоптики.

Prt Scr instagram.com / @irecommend_vdk

Наблюдатели в сети комментируют происходящее (орфография и пунктуация сохранены. — прим. ФАН):

«Предупреждали, писали, оповаещали, кто забил хрен тот и пострадал. Прошлый год их не научил значит ничему», — делится мнением @zaznoba_rijaiy. «Фух, мы прям вовремя с морей вернулись», — пишет @nastya2490. «Интересно как там в Триозерье???? Кто отдыхает отзовитесь», — спрашивает @anastasia_litvinenko1.

В не менее популярном Триозерье волны тоже сильные, но палатки пока что все на месте.

На днях сотрудники «Примгидромета» сообщили, что ослабевший до циклона тропический шторм «Лупит» не несет угрозы Приморью и пройдет южнее. Но уже 13 августа ожидается еще один циклон. В эти дни в западных районах и на самом юге края также пройдут умеренные дожди.

Ранее ФАН писал, что сотрудники МЧС спасли пенсионера с острова Рейнеке в Приморье.