В Приморье автомобилист наткнулся на гуляющих по дороге тигрят и снял их на видео

Владивосток, 10 августа. Сразу три тигра встретил автомобилист на дорогах Приморья. Это оказались еще котята, возрастом около года. Видео со встречей в ночи мужчина отправил в центр «Амурский тигр», сотрудники которого поделились кадрами на своей странице в Instagram.

«Вот выходит вторая. Ой, красивая. Ой, третья. Трое их. Вот это удача!», — комментирует автор ролика.

Подписчики восхищаются запечатленным моментом и благодарят автора видео в комментариях (орфография и пунктуация сохранены — прим. ФАН):

«Малыши мир познают! Оператор просто чудо! Смотреть одно удовольствие без матов, без рева! Спасибо!», — пишет @irina.leneva59. «Неоднократно встречался с тигром, восхищаюсь и преклоняюсь перед ним, умный, осторожный хищник. Есть два правила при встрече с тигром, первое — никогда не идите по его свежим следам, так как он будет считать что вы на него охотитесь, сделает вам засаду и накинется. Второе, не провоцируйте его, если тигр с тигрятами и вы неожиданно вы столкнулись, уходите без суеты и шума, придерживаясь этих простых правил, у вас ни когда не будет конфликта», — комментирует @nikolai_arslanov. «Вот какие разные люди. Одни снимают, другие убивают. А потом еще и приговор считают строгим», — делится своим мнением @marina_dlag.

Ранее ФАН писал, что амурского тигра у реки сняли на видео жители Приморья.