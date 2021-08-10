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Копию Дарьи Мороз для съемок в кино ищут во Владивостоке
Общество
Копию Дарьи Мороз для съемок в кино ищут во Владивостоке
pixabay.com  / 

Владивосток, 10 августа. В сентябре этого года в дальневосточной столице пройдут съемки фильма-катастрофы «Мира». Как сообщают организаторы, в центре сюжета — история отношений папы и дочери. Отец находится на орбитальной станции, он инженер, а дочка — на Земле, и у них сложные отношения. Все это происходит во Владивостоке, куда падает метеоритный дождь. Папа сверху видит, помогает дочке выжить, спасти близких, спасти город. Одну из ключевых ролей фильма сыграет Дарья Мороз. Организаторы на своей странице в Instagram объявили кастинг на дублера актрисы. 

 

Попытать счастье и засветиться в киноленте смогут многие жители Владивостока, как обещают роли еще будут (орфография и пунктуация сохранены — прим. ФАН):   

«Картина сложная, большая, поэтому готовиться начинаем уже сейчас. Нам нужно будет много актеров массовых сцен, дублеры, групповка, актеры-эпизодники. Я буду потихоньку выкладывать инфо в сторис, следите за обновлениями», — сообщает организатор съемок на своей странице в Instagram.

Ранее ФАН писал, что английский бульдог из дальневосточной столицы удивляет соцсети и СМИ своими способностями. Пес научился кататься на скейтборде не хуже человека.

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приморье владивосток съемки фильма дарья мороз
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