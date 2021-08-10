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Сотрудники МЧС спасли провалившуюся в укрепление форта собаку на Русском острове

  /   Обновлено: 10 августа 2021 13:43
Общество
Сотрудники МЧС спасли провалившуюся в укрепление форта собаку на Русском острове
25.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Приморскому краю

Владивосток, 10 августа. Спасатели вытащили бездомную собаку из темного помещения и отпустили на волю. Животное не пострадало.

Мужчина услышал лай собаки в укреплении форта на Русском острове Приморского края. Бездомное животное провалилось и попало в ловушку. Очевидцы инцидента обратились за помощью к сотрудникам МЧС.

Оперативная спасательная группа через 10 минут уже была на месте происшествия. Собака была сильно напугана и на попытки ее поймать реагировала агрессивно. Сотрудники МЧС с особой осторожностью поймали животное, аккуратно вытащили его на поверхность и отпустили.

Ранее сотрудники МЧС спасли лосенка в Талицком городском округе Свердловской области, сообщал сайт 360tv.ru. Животное отделалось испугом.

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