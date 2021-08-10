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Сотрудники МЧС спасли пенсионера с острова Рейнеке в Приморье
Общество
Сотрудники МЧС спасли пенсионера с острова Рейнеке в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Алексей Полубота

Владивосток, 10 августа. Спасатели провели операцию по эвакуации 64-летнего мужчины с острова Рейнеке во Владивостоке. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Ранним утром в Центр управления кризисных ситуаций поступило сообщение о том, что мужчине на острове Рейнеке требуется медицинская помощь. Медики незамедлительно прибыли на базу спасателей.

Сотрудники МЧС на спецкатере отправились на остров. Им удалось успешно эвакуировать пенсионера и передать его сотрудникам скорой медицинской помощи.

Ранее сотрудники экстренных служб спасли ребенка из горящей квартиры, сообщал сайт 360tv.ru. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

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