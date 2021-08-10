Мужчина угрожал устроить взрыв при ограблении банка в Артеме

Владивосток, 10 августа. Правоохранители задержали мужчину, который пытался ограбить банк в Артеме. Он заявлял, что взорвет бомбу, если не получит миллион рублей наличными.

Злоумышленник, обвязанный куском ткани с трубками, пришел в офис финансовой организации и потребовал выдать ему деньги. Сотрудники банка отказались выполнять эти требования.

Потерпев неудачу, грабитель выбежал на улицу и скрылся на автомобиле, припаркованном возле здания. В городе объявили план «Перехват», преступника быстро задержали. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за мошенничество. По данному факту возбудили уголовное дело о разбое.

Незадолго до этого в подмосковном Подольске задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении на магазин, сообщало РИАМО.