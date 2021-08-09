В Приморье спасли косулю от агрессивных собак, появилось видео

Владивосток, 9 августа. В центр реабилитации диких животных «Тигр» в Приморье поступило сообщение от людей, обнаруживших косулю на загородном участке. Рогатый был шокирован и не мог найти дорогу домой, его гоняли местные собаки. Сотрудники центра поймали, обследовали косулю, после сего выпустили ив безопасном и безлюдном месте. Видео с места специалисты опубликовали в своем Instagram.

В комментариях к публикации подписчики благодарят центр «Тигр» за очередное доброе дело (орфография и пунктуация сохранены — прим. ФАН):

«Хоть бы не обидел никто малышку», — пишет @rainbowsveta. «Она как-будто не хочет убегать. Оглядывается. Как ручная», — делится мнением @galinaisk. «Спасибо, вам, за помощь животным», — подчеркивает @evgeniya_k000.

Ранее ФАН писал, что из реабилитационного центра «Тюлень» в Приморье выпустили в свободное плавание трех последних тюленей. Валера, Николя и Терней — так зовут этих воспитанников.