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В Приморье спасли косулю от агрессивных собак, появилось видео
Общество
В Приморье спасли косулю от агрессивных собак, появилось видео
Центр спасения животных «Тигр»  / 

Владивосток, 9 августа. В центр реабилитации диких животных «Тигр» в Приморье поступило сообщение от людей, обнаруживших косулю на загородном участке. Рогатый был шокирован и не мог найти дорогу домой, его гоняли местные собаки. Сотрудники центра поймали, обследовали косулю, после сего выпустили ив безопасном и безлюдном месте. Видео с места специалисты опубликовали в своем Instagram. 

 

В комментариях к публикации подписчики благодарят центр «Тигр» за очередное доброе дело (орфография и пунктуация сохранены — прим. ФАН):  

«Хоть бы не обидел никто малышку», — пишет @rainbowsveta.

«Она как-будто не хочет убегать. Оглядывается. Как ручная», — делится мнением @galinaisk.

«Спасибо, вам, за помощь животным», — подчеркивает @evgeniya_k000.

Ранее ФАН писал, что из реабилитационного центра «Тюлень» в Приморье выпустили в свободное плавание трех последних тюленей. Валера, Николя и Терней — так зовут этих воспитанников. 

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приморье центр тигр косуля
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