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Приморские студенты и школьники заняли призовые места на соревнованиях по робототехнике
Общество
Приморские студенты и школьники заняли призовые места на соревнованиях по робототехнике
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Владивосток, 9 августа. Команды молодых изобретателей отличились на престижных международных соревнованиях по подводной робототехнике MATE ROV Competition (6+) и Robosub (16+).

Старшеклассники заняли первое место и взяли две номинации, студенты получили почетное третье место. В этом году они проходили в двух форматах — очно и дистанционно, сообщает PrimaMedia.ru.

Соревнования среди подводных аппаратов Robosub в этом году проходили в удаленном формате. В них приняли участие 54 команды из 12 стран мира. Российские студенты снимали ролики о своем роботе, писали технический отчет. Свой проект они завершили за два месяца и получили третье место в категории «Видео о конструкции аппарата».

Команда школьников из Владивостокского Центра развития робототехники победила в своей возрастной категории на MATE ROV Competition. За победу боролись 34 команды из 10 стран. Ребята взяли первое место и победили еще в двух номинациях: «Лучшее выполнение миссии в бассейне» и «Лучшая техническая документация».

Созданный российскими специалистами робот-полицейский успешно прошел стажировку в течение года в полиции Абу-Даби. Это единственный в мире робот, умеющий говорить на арабском языке.

А житель Парижа Жан-Луи Констанца изобрел для своего сына-инвалида экзоскелет, который помогает подростку вставать и ходить, имитируя движения тела, сообщает интернет-издание «Ридус».

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приморье роботы соревнования
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