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Пассажир такси и его кошка погибли в страшном ДТП на трассе в Приморье
Происшествия
Пассажир такси и его кошка погибли в страшном ДТП на трассе в Приморье
Prt Scr instagram.com  /  @ak_vdk

Владивосток, 8 августа. В социальных сетях Приморья появилось видео с жуткой аварией на трассе А-370 «Уссури» в направлении Владивостока. Автомобиль такси на высокой скорости вылетел на встречную полосу движения и врезался в фуру. 

Пассажир такси и его кошка погибли в страшном ДТП на трассе в Приморье
Prt Scr instagram.com  / @ak_vdk

По словам очевидцев, пассажир такси и его кошка погибли на месте, водитель госпитализирован с тяжелыми травмами. Детали происшествия выясняют сотрудники ГИБДД Приморья.

Ранее ФАН писал, что два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с большегрузом, перевозившим песок. Авария произошла на 125-м километре трассы Раздольное — Хасан.

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