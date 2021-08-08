Пассажир такси и его кошка погибли в страшном ДТП на трассе в Приморье

Владивосток, 8 августа. В социальных сетях Приморья появилось видео с жуткой аварией на трассе А-370 «Уссури» в направлении Владивостока. Автомобиль такси на высокой скорости вылетел на встречную полосу движения и врезался в фуру.

Prt Scr instagram.com / @ak_vdk

По словам очевидцев, пассажир такси и его кошка погибли на месте, водитель госпитализирован с тяжелыми травмами. Детали происшествия выясняют сотрудники ГИБДД Приморья.

Ранее ФАН писал, что два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с большегрузом, перевозившим песок. Авария произошла на 125-м километре трассы Раздольное — Хасан.