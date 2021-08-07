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Стаю тюленей после реабилитации выпустили в Приморье, ФАН публикует видео
Общество
Стаю тюленей после реабилитации выпустили в Приморье, ФАН публикует видео
«Реабилитационный центр морских млекопитающих «Тюлень»  / 

Владивосток, 7 августа. Из реабилитационного центра «Тюлень» в Приморье выпустили в свободное плавание трех последних тюленей. Валера, Николя и Терней — так зовут этих воспитанников. С радостной новостью и красочными видео поделилась на своей странице в Facebook руководитель центра Лора Белоиван. 

«Мне пока не верится, что нынешний тюлений сезон кончился. Он был по куче моментов уникальный, иногда странный, иногда горестный, но в основном все равно счастливый», — рассказала корреспонденту ФАН глава центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень» Лора Беловиан. 

Несмотря на то, что новых тюленей на лечение сюда пока не поступало, забот у сотрудников непочатый край. Впереди — работа над инфраструктурой. На территории центра начали монтаж системы видеонаблюдения, из планов на август — подведение воды на участок. С сентября по октябрь будут ставить на консервацию бассейны, карантинник и кормокухню.

Ранее ФАН писал, что на пляжах Приморья все чаще происходят встречи людей с белухами. На этот раз кит зашел в гости к побережью поселка Волчанец, что под Находкой.

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приморье реабилитационный центр тюлень
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