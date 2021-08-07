Бульдог из Владивостока удивил способностью кататься на скейтборде, появилось видео

Владивосток, 7 августа. Английский бульдог из дальневосточной столицы удивляет соцсети и СМИ своими способностями. Пес научился кататься на скейтборде не хуже человека. Необычной собаке хозяева даже посвятили страничку в Instagram, где публикуют все спортивные достижения своего питомца.

Каждая публикация на странице бульдога вызывает множество восторженных комментариев от пользователей социальных сетей (орфография и пунктуация сохранены — прим. ФАН):

«Долго учили кататься? Он конечно классный», — интересуется подписчица @arisanikonorova2635. «Вообще он больше сам как то ехал, по началу когда достаешь скейт, он начинает дурковать, потом более менее когда устает, бесполезно бегать за скейтом, то начинает ровно кататься, а так его только корректируешь порой, да скейт отбираешь что бы он не грыз», — отвечают авторы страницы. «Реинкарнация скейтбордиста, однозначно», — делится своими эмоциями @vv__svetlana.

Кроме наземного спорта пес начал осваивать и водный. Доска для занятий серфингом не менее интересна бульдогу.

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