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Бульдог из Владивостока удивил способностью кататься на скейтборде, появилось видео
Общество
Бульдог из Владивостока удивил способностью кататься на скейтборде, появилось видео
Prt Scr instagram.com  /  @bullet_skateboard

Владивосток, 7 августа. Английский бульдог из дальневосточной столицы удивляет соцсети и СМИ своими способностями. Пес научился кататься на скейтборде не хуже человека. Необычной собаке хозяева даже посвятили страничку в Instagram, где публикуют все спортивные достижения своего питомца.  

 

Каждая публикация на странице бульдога вызывает множество восторженных комментариев от пользователей социальных сетей (орфография и пунктуация сохранены — прим. ФАН):  

«Долго учили кататься? Он конечно классный», — интересуется подписчица @arisanikonorova2635.

«Вообще он больше сам как то ехал, по началу когда достаешь скейт, он начинает дурковать, потом более менее когда устает, бесполезно бегать за скейтом, то начинает ровно кататься, а так его только корректируешь порой, да скейт отбираешь что бы он не грыз», — отвечают авторы страницы.

«Реинкарнация скейтбордиста, однозначно», — делится своими эмоциями @vv__svetlana.

Кроме наземного спорта пес начал осваивать и водный. Доска для занятий серфингом не менее интересна бульдогу.

 

Ранее ФАН писал, что отдыхающие в очередной раз затискали белуху на пляже в Приморье.

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