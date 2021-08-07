Огромная «посылка из Владивостока» появилась в центре дальневосточной столицы

Владивосток, 7 августа. В дальневосточной столице на съезде с Золотого моста автомобилистов встречает «посылка из Владивостока». Так решили обыграть трансформаторную подстанцию, которая была изрисована вандальными надписями. Ведь город сейчас полным ходом готовится к встрече ВЭФ, и подобные арт-объекты все чаще появляются на улицах Владивостока. Их создают молодые художники.

«Захотелось создать что-то запоминающееся. Посылка из Владивостока может отправиться в любую точку мира, а собрать ее мысленно может каждый из нас. На ней будет изображен маяк и бирка с адресом отправителя и получателя, рисунок на морскую тематику — рыболовецкое судно. А на следующей стене будут японские автомобили — как символы нашего города», — поделился в беседе с корреспондентом ФАН граффитист Сергей Мотофанов.

Так, в рамках фестиваля уличного искусства «ВладСтритАрт2021» во Владивостоке преобразят еще несколько подпорных стен и поземных переходов.

Ранее ФАН писал, что самая загруженная транспортом улица Владивостока превратилась в фотозону.