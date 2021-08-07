Отдыхающие в очередной раз затискали белуху на пляже в Приморье, ФАН публикует видео

Владивосток, 7 августа. На пляжах Приморья все чаще происходят встречи людей с белухами. На этот раз кит зашел в гости к побережью поселка Волчанец, что под Находкой. Несмотря на постоянные обращения ученых к жителям края с просьбой не приближаться к млекопитающим и не трогать их руками, отдыхающие все чаще их игнорируют. Пример тому видео, которое распространили на днях в местных социальных сетях.

Тем временем, опубликованное видео не перестает обрастать как возмущенными комментариями подписчиков, так и весьма противоречивыми (орфография и пунктуация сохранены — прим. ФАН):

«Люди, вы что творите? Вы реально не понимаете на сколько эти животные опасны? Один удар челюсти и вы инвалид в лучшем случае! Я общалась с тренерами таких млекопитающих и в том центре содержится одна из белух, которые жили на набережной города Владивостока, и мне разрешили с ними поплавать в бассейне, при этом в спец костюме. И я скажу, что данные животные на первый взгляд милые и «пушистые». С ними нужен определенный подход и умение общения», — делится своим мнением @ksushavet. «Читаю комменты и удивляюсь. Злые все какие-то… Ведь белуха сама приплыла, значит ей нравиться. Море ее дом, а раз она уже узнала людей, то не вижу ничего плохого в том, чтобы поиграть с ней. Она же может в любой момент уплыть. А то что цапнуть может — так и собаки и кошки тоже кусаются», — комментирует @katysl1403. «Сначала эти ученые выпустили из тюрьмы этих белух не там где надо, наверное в целях экономии денег, не повезли их на север. А теперь тревогу бьют. И вообще, в Австралии целое побережье есть куда приплывают дельфины специально пообщаться с людьми. И все там нормально, просто нашим надо соблюдать определенные правила общения с этими прекрасными животными. Тем более белуха сама идет на контакт. Прогнать ее — значит обидеть, и они это понимают», — считает @oksankid.

Ранее ФАН писал, что в проливе Старка владивостокские сапсерферы, возвращаясь домой, неожиданно для себя встретили огромную белуху. Кит настолько увлекся гостями, что не отпускал людей от себя в течение часа, играясь и общаясь с молодыми людьми.