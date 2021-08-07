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Похититель автомобильных зеркал действовал в темных местах Приморья
Общество
Похититель автомобильных зеркал действовал в темных местах Приморья
pixabay.com

Артем, 7 августа. Похититель из Приморья похищал автомобильные зеркала, выбирая машины, припаркованные в слабоосвещенных или темных местах города Артема.

Полицейские города начали искать злоумышленника после сообщения местного жителя, с транспортного средства которого оказались сняты зеркала. Пострадала модель Toyota Camry, сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Постепенно к правоохранителям начали обращаться и другие потерпевшие, и вскоре заявлений накопилось 13 штук, передает ИА DEITA.RU.

Виновником оказался 42-летний житель Владивостока, который около полугода орудовал на парковках и во дворах города. Общая сумма ущерба, нанесенного владельцам обворованных авто, составила 80 тысяч рублей, зеркальца он после кражи продавал.

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кража автомобиль зеркало
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