Похититель автомобильных зеркал действовал в темных местах Приморья

Артем, 7 августа. Похититель из Приморья похищал автомобильные зеркала, выбирая машины, припаркованные в слабоосвещенных или темных местах города Артема.

Полицейские города начали искать злоумышленника после сообщения местного жителя, с транспортного средства которого оказались сняты зеркала. Пострадала модель Toyota Camry, сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Постепенно к правоохранителям начали обращаться и другие потерпевшие, и вскоре заявлений накопилось 13 штук, передает ИА DEITA.RU.

Виновником оказался 42-летний житель Владивостока, который около полугода орудовал на парковках и во дворах города. Общая сумма ущерба, нанесенного владельцам обворованных авто, составила 80 тысяч рублей, зеркальца он после кражи продавал.