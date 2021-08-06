«Живые ископаемые»: в приморском океанариуме поселились необычные обитатели

Владивосток, 6 августа. В океанариуме на острове Русский появились осетровые рыбы с необычной внешностью. Веслоносы родом из Северной Америки, их основной ареал — бассейн реки Миссисипи. Оказывается, этих осетровых выращивают в рыбоводных хозяйствах Дальнего Востока, поэтому иногда можно встретить беглецов из этих хозяйств в местных озерах и реках. Веслоносы благополучно адаптируются к условиям содержания в Приморском океанариуме.

«Среди соседей новоселов — толстолобики, которые так же как и веслоносы питаются планктоном, нам удобно содержать их вместе, так как проще организовывать кормление. Мы готовим питательный коктейль из живых кормов — науплий артемий, коловратки, копепод, спирулины, которые выращиваются в Приморском океанариуме. Такой рацион максимально приближен к природному», — рассказала корреспонденту ФАН начальник отдела содержания гидробионтов дальневосточных рек и озер Приморского океанариума Анна Козьмина.

Ранее ФАН писал, что в проливе Старка владивостокские сапсерферы, возвращаясь домой, неожиданно для себя встретили огромную белуху. Кит настолько увлекся гостями, что не отпускал людей от себя в течение часа, играясь и общаясь с молодыми людьми.