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Самая загруженная транспортом улица Владивостока превратилась в фотозону
Общество
Самая загруженная транспортом улица Владивостока превратилась в фотозону
Prt Scr instagram.com  /  @dps_control125rus

Владивосток, 6 августа. В социальных сетях Приморья появилось необычное видео, снятое на одной из самых загруженных улиц дальневосточной столицы — Светланской, рядом с центральной площадью. На кадрах девушка неспешно потягивает напиток за столиком, а на заднем фоне молодые люди едут на самокатах.

 

Такую фотозону удалось организовать благодаря тому, что 30 июля часть улицы перекрыли для замены участка тепловых сетей. Напротив сквера «Центральный» выставили искусственные ограничители и дорожные знаки. По плану дорога может быть закрыта до 15 августа. Так что возможность сделать подобные фото еще есть. Однако не все пользователи соцсетей восприняли такую идею с энтузиазмом. 

«Не перекрывать надо, а строить дороги и новые районы, места для отдыха», — пишет в комментариях к посту @serg.25_firemen.

«Остается открытым вопрос, как подвозить продукты в магазины, которые расположены по Светланской? Медикаменты в аптеки? Или закрыть все эти заведения? Голая улица — это так комфортно», — делится своим мнением @andrey.petrov.564.

«Я когда пригублю, мне везде комфортно», — шутит @maks.shtek.

Как сообщили в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», бригада уже сегодня приступила к работам по восстановлению асфальтового покрытия в районе перекрестка Светланской и Уборевича. Работники сменили своих коллег, завершивших реконструкцию тепловых сетей. По словам специалистов, работы на центральной улице займут трое суток при хорошей погоде, и к понедельнику их планируют завершить.

Ранее ФАН писал, что улицы Владивостока освободят от самовольно установленных гаражей и киосков.

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приморье владивосток ремонт дорог
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