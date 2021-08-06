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Леопард сделал «селфи» с помощью фотоловушки в приморском нацпарке, появилось видео
Общество
Леопард сделал «селфи» с помощью фотоловушки в приморском нацпарке, появилось видео
ФГБУ «Земля леопарда»  / 

Владивосток, 6 августа. В нацпарке «Земля леопарда» в Приморье камеры фотоловушек зафиксировали дальневосточного леопарда, который до этого ни разу не попадался. Редкий зверь пополнил список обитающих в России видов. Хищник, приблизился к камере и с любопытством осматривал незнакомый объект, как будто специально позируя. Видео уже набирает популярность в соцсетях, а пользователи шутливо пишут, что леопард делал селфи на профессиональную камеру.

 

«На это видео попал самец возрастом около полутора лет. Новичку уже присвоен персональный идентификационный номер — Leo 191M. Подобные есть у каждого взрослого дальневосточного леопарда в нацпарке. С помощью специальной программы ученые проанализировали уникальный узор на шкуре хищника, чтобы в дальнейшем узнавать его в лицо», — сообщили в ФГБУ «Земля леопарда».

Ранее ФАН писал, что на юге Приморья проезжающим по дороге автомобилистам посчастливилось увидеть амурского тигра. Увидев машину, хищник резво пересек реку в сторону леса и скрылся.

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приморье земля леопарда нацпарк
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