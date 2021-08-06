Свыше 800 обманутых дольщиков в Приморье получат квартиры

Владивосток, 6 августа. Порядка 800 обманутых дольщиков в Приморском крае получат свое жилье в 2021 году. Три дома уже достроили, на остальных строительные работы еще ведутся.

Два проблемных долгостроя были сданы во Владивостоке, еще один — в Артемовском городском округе, передает ИА PrimaMedia. Ключи от собственных квартир получили 371 и 122 человека соответственно.

В ближайшее время в эксплуатацию сдадут два дома на улице Адмирала Горшкова по Владивостоке, а также долгострой на улице Грибоедова. В настоящий момент решается вопрос о финансировании строительства еще семи домов в Приморье.

Работа по введению в эксплуатацию недостроенных жилых домов осуществляется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края». Полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе планируется к 2023 году.