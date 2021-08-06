Шестилетняя девочка пострадала в ДТП с грузовиком под Владивостоком

Владивосток, 6 августа. Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с большегрузом, перевозившим песок. Авария произошла на 125-м километре трассы Раздольное — Хасан.

Шестилетняя девочка получила перелом ноги и травму головы, в момент ДТП она не была пристегнута ремнем безопасности, сообщил источник ФАН. У водителя грузовика диагностировали травму грудной клетки. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Незадолго до этого в Кузбассе произошло ДТП с участием грузового автомобиля и вахтового автобуса. Пострадали 11 человек, всех доставили в больницу. Прокуратура начала проверку, сообщала газета A42.RU.