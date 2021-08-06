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Амурского тигра у реки сняли на видео жители Приморья
Общество
Амурского тигра у реки сняли на видео жители Приморья
Prt Scr instagram.com  /  @amurtigercenter

Владивосток, 6 августа. На юге Приморья проезжающим по дороге автомобилистам посчастливилось увидеть амурского тигра. Увидев машину, хищник резво пересек реку в сторону леса и скрылся. Видео снятое очевидцами появилось на странице центра «Амурский тигр» в Instagram.

«Молодой совсем», — восторженно комментируют авторы видео.

 

А в комментариях к посту подписчики выдвигают свои версии столь быстрого исчезновения полосатого с глаз человека (орфография и пунктуация сохранены):

«Скажите пожалуйста, а тигр ушел, боится людей, что они агрессивны?», — спрашивает пользователь @germes00001.

«Осторожная реакция на неизвестное», — отвечают сотрудники центра «Амурский тигр».

«Какой умный котик, знает, что от людей надо держаться подальше. Продолжай в том же духе, лапусик», — пишет @tashaa_nnov.

Ранее ФАН писал, что тренер Приморского океанариума Владимир Маслов поделился видео с тренировки со своим подопечным ларгой по кличке Юпитер.

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