Синоптики Приморья обеспокоены новым потенциальным тайфуном

Владивосток, 5 августа. Три тропические депрессии формируются в Тихом океане. Одна из них может перерасти в тайфун и оказать влияние на погоду в Приморье, предупредили синоптики.

Одна из тропических депрессий находится на северо-востоке, поэтому с меньшей вероятностью она разовьется до тайфуна. Другой вихрь – в Южно-Китайском море. Он может перерасти только до циклона и принести обильные дожди, отметили синоптики.

Третье явление вызывает у метеорологов наибольшие опасения. Через сутки она может стать штормом, а затем развиться до полноценного тайфуна. По мнению синоптиков, есть два варианта развития сценария: либо он не окажет существенного влияния на Приморье, либо вызовет сильные ветер и обильные дожди.

Погода в Приморье сильно изменилась по сравнению с прошлой неделей. Ливни и грозы прогнозируются в регионе до конца недели. Днем температура воздуха может достигать 28 градусов, местами будет прохладно.