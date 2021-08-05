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Синоптики Приморья обеспокоены новым потенциальным тайфуном

  /   Обновлено: 05 августа 2021 07:05
Общество
Синоптики Приморья обеспокоены новым потенциальным тайфуном
pxhere.com

Владивосток, 5 августа. Три тропические депрессии формируются в Тихом океане. Одна из них может перерасти в тайфун и оказать влияние на погоду в Приморье, предупредили синоптики.

Одна из тропических депрессий находится на северо-востоке, поэтому с меньшей вероятностью она разовьется до тайфуна. Другой вихрь – в Южно-Китайском море. Он может перерасти только до циклона и принести обильные дожди, отметили синоптики.

Третье явление вызывает у метеорологов наибольшие опасения. Через сутки она может стать штормом, а затем развиться до полноценного тайфуна. По мнению синоптиков, есть два варианта развития сценария: либо он не окажет существенного влияния на Приморье, либо вызовет сильные ветер и обильные дожди.

Погода в Приморье сильно изменилась по сравнению с прошлой неделей. Ливни и грозы прогнозируются в регионе до конца недели. Днем температура воздуха может достигать 28 градусов, местами будет прохладно.

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