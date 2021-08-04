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Улицы Владивостока освободят от самовольно установленных гаражей и киосков

  /   Обновлено: 04 августа 2021 18:54
Общество
Улицы Владивостока освободят от самовольно установленных гаражей и киосков
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Владивосток, 4 августа. Во Владивостоке продолжается активная работа по демонтажу незаконно установленных объектов, сообщила пресс-служба администрации города.

В июле 2021 года бригада демонтажа муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убрала более 40 объектов общей площадью 850 кв. метров. Гаражи, киоски, торговые и металлические лотки, установленные самовольно и без разрешений, вывезли почти с 20-ти улиц города.

Незаконно установленные точки, которые находятся на городской земле, выявляют специалисты административно-территориальных управлений. Они составляют акты и отправляют их на комиссию, которая предлагает собственникам добровольно убрать и вывезти объекты, передает PrimaMedia.

Жителей Владивостока ранее возмутили гранитные «кладбищенские» скамейки, установленные администрацией города в центре столицы Дальнего Востока. Горожане сравнили малые архитектурные формы с атрибутикой кладбища.

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