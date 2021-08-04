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Приморью предрекли дожди до конца недели
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Приморью предрекли дожди до конца недели
Общество
Приморью предрекли дожди до конца недели
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Владивосток, 4 августа. Ливни и грозы пришли в Приморье на этой неделе, погода сильно изменилась в сравнении с прошлой, ощущается заметное похолодание в некоторых районах региона.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие 24 часа в Приморье пройдет дождь. Днем температура воздуха будет составлять около 28 градусов тепла. Отмечается, что дожди будут идти в Приморье до конца недели. Вероятно, что четверг пройдет без осадков.

Из-за жары в Ботаническом саду Владивостока зацвели георгины. По словам научного сотрудника Ботанического сада-института ДВО РАН Ирины Крестовой, георгины приспособлены к высокой температуре воздуха, так как их родиной является Мексика.

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