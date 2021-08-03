Тренер Приморского океанариума поделился милым видео с «ленивой» ларгой

Владивосток, 3 августа. Тренер Приморского океанариума Владимир Маслов поделился видео с тренировки со своим подопечным ларгой по кличке Юпитер.

Видео сняли во время ежедневной тренировки на базе исследования морских млекопитающих Приморского океанариума. На нем видно, как лениво морское животное лежит на спине своего тренера.

Юпитеру в марте исполнилось два года. Он первый представитель морских млекопитающих, который появился на свет в Приморском океанариуме. Ранее в мире не рождались ларги в искусственных условиях.

Компания отдыхающих на берегу моря рядом с Александровск-Сахалинским районом спасла сивуча, сообщал ФАН. Он запутался в рыболовной сети и не мог из нее выбраться.