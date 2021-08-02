Партию шуб на полмиллиона рублей изъяли из бутика в торговом центре Владивостока

Владивосток, 2 августа. 27 шуб из натурального меха стоимостью более полумиллиона рублей изъяли в одном из городских торговых центров сотрудники Владивостокской таможни совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

«Во время проверки бутика индивидуального предпринимателя таможенники обнаружили изделия из меха норки, песца, бобра, кролика и лисы. Товар не был промаркирован контрольными идентификационными знаками — это свидетельствует о незаконной его реализации», — рассказала ФАН начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля Владивостокской таможни Ольга Савинкова.

На шубы был наложен арест. Материалы направлены в территориальное управление Роспотребнадзора, индивидуального предпринимателя могут привлечь к административной ответственности за продажу товаров без соответствующей маркировки.

Владивостокская таможня /

Во Владивостокской таможне отметили, что таможенные органы уполномочены проводить проверки в отношении ввезенных товаров в течение трех лет после ввоза и выпуска их в свободное обращение.

Ранее ФАН писал, что радиоактивные запчасти автомобиля Honda Accord обнаружили сотрудники Владивостокской таможни на теплоходе, который пришел из Японии.