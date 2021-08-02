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«Несли на себе несколько километров»: в Приморье полицейские спасли пропавшего рыбака
Происшествия
«Несли на себе несколько километров»: в Приморье полицейские спасли пропавшего рыбака
ОМВД России по Уссурийску  / 

Владивосток, 2 августа. 51-летний житель Уссурийска уехал на рыбалку и несколько дней не выходил на связь. Его автомобиль в овраге нашли инспекторы ДПС. Они вытащили обессилевшего мужчину и несколько километров несли на себе по лесу и бездорожью. В полицию обратилась 81-летняя мать рыбака, который уехал в село Борисовка и пропал. Ориентировку передали всем нарядам.

«Инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Уссурийску Станислав Колодиев и Данил Клименчук выехали в окрестности Борисовки, однако поиски результатов не принесли. В какой-то момент им удалось связаться с мужчиной по телефону. Полицейские объяснили ему, как определить геолокацию и передать координаты. Не дожидаясь спасателей, сотрудники ГИБДД отправились на поиски пешком. В овраге они обнаружили внедорожник, в котором находился пропавший рыбак», — сообщили ФАН в ОМВД России по Уссурийску.

«Несли на себе несколько километров»: в Приморье полицейские спасли пропавшего рыбака
ОМВД России по Уссурийску  / 

Оказалось, что машина съехала в овраг, в результате чего рыбак получил травмы и не смог самостоятельно покинуть свой автомобиль. В итоге инспекторы помогли обессиленному мужчине выбраться из салона, а затем, поочередно неся его на себе, преодолели несколько километров по лесу и бездорожью. Добравшись до патрульной машины, они передали пострадавшего родственникам.

Ранее ФАН писал, что сотрудники МЧС спасли в Приморье рыбака, которого унесло на лодке в море.

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приморье происшествия уссурийск
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