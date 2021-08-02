Георгины досрочно зацвели в ботаническом саду из-за аномальной жары в Приморье

Владивосток, 2 августа. Ботанический сад дальневосточной столицы тоже испытал на себе последствия жары. Здесь досрочно зацвели георгины, почти на две недели раньше положенного срока. Сейчас в коллекции — почти 150 сортов.

«Георгины вообще приспособлены к очень высоким температурам, поэтому их цветы и листья не страдают от яркого солнца, но почва должна быть более-менее влажная для того, чтобы они цвели. Помимо полива мы рыхлим все посадки для того, чтобы задерживать влагу в почве, чтобы она не испарялась сразу после полива», — рассказала корреспонденту ФАН научный сотрудник Ботанического сада-института ДВО РАН Ирина Крестова.

Из-за нетипично знойного приморского лета георгины чувствуют себя здесь как на родине — в далекой Мексике. Ведь для этой страны высокие температуры — обычное дело. Цвести эти заморские гости будут до первых заморозков.

Ранее ФАН писал, что в одном из зоопарков Приморья построили джакузи для тигров. Большую ванну для хищных кошек установили в центре вольера.