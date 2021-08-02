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Тигры в одном из зоопарков Приморья спасаются от жары в бассейне, ФАН публикует видео
Общество
Тигры в одном из зоопарков Приморья спасаются от жары в бассейне, ФАН публикует видео
Prt Scr instagram.com  /  @lionspark.ru

Владивосток, 2 августа. В одном из зоопарков Приморья построили джакузи для тигров. Большую ванну для хищных кошек установили в центре вольера. Как оказалось, тигры большие любители воды. Они умеют нырять и могут переплыть реку шириной в семь километров.

«Мы учли эти особенности, когда строили вольер для наших амурских тигров. В самом центре располагается бассейн, который в жаркое время становится излюбленным местом для наших подопечных», — пишут сотрудника зоопарка на своей старине в Instagram.

 

Полосатые обитатели зоопарка — Тайган и Алекса — рады бассейну. Он помогает диким кошкам пережить аномальную жару. Тигры с удовольствием плещутся в купели, аккуратно и вальяжно спускаясь в воду. В социальных сетях люди уже прозвали хищников «группой в полосатых купальниках» и даже предложили им выступить на следующих летних Олимпийских играх.

Ранее ФАН писал, что в Приморье участились случаи встреч с белухами. Это часть пленников «китовой тюрьмы», которых не довезли до Охотского моря, а выпустили в бухте Успения в ноябре 2019 года. 

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приморье амурский тигр аномальная жара
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