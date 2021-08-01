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Белухи из «китовой тюрьмы» все чаще приходят к людям в Приморье, ФАН публикует видео
Общество
Белухи из «китовой тюрьмы» все чаще приходят к людям в Приморье, ФАН публикует видео
Prt Scr instagram.com  /  @primorye_online

Владивосток, 1 августа. В Приморье участились случаи встреч с белухами. Это часть пленников «китовой тюрьмы», которых не довезли до Охотского моря, а выпустили в бухте Успения в ноябре 2019 года. Большинство белух успешно прижились у берегов Приморья. Здесь для них оказалось достаточно кормовой базы и они регулярно путешествуют от Хасанского района до Преображения, заходя в разные бухты. Но любопытные киты все равно ищут встреч с людьми.

 

Несмотря на призывы не трогать животных, недавно в Находке отдыхающие пытались даже залезть на подплывшую белуху. А в соседнем поселке Волчанец и вовсе обнимали детеныша кита ради селфи.

Белухи из «китовой тюрьмы» все чаще приходят к людям в Приморье, ФАН публикует видео
Prt Scr instagram.com  / @primorye_online

После этих случаев научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» распространил памятку: «Что делать при встрече с белухой и почему не нужно ее трогать».

«Пожалуйста, любуйтесь китами, общайтесь, но на некотором расстоянии! Категорически нельзя гладить, обнимать, засовывать руки в рот и провоцировать попрошайничество — то есть кормить или делать вид, что собираетесь покормить. Откажитесь от контакта с белухами — помогите им остаться свободными, адаптироваться и выжить в их естественной среде!» — говорится в памятке.

Ранее ФАН писал, что в социальных сетях Приморья появились фотографиями с рыбалки, которые поразили многих. Добычей мужчины стала огромная акула.

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приморье находка белухи
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