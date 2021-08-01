Сотрудники МЧС спасли в Приморье рыбака, которого унесло на лодке в море

Владивосток, 1 августа. В районе Рудной Пристани на севере Приморья у рыбака сломался мотор и лодку начало уносить в море. На борту находился мужчина 1974 года рождения. Спасатели нашли его и доставили на берег.

«Спасательные работы осложнялись сильным волнением моря. Катер МЧС отбуксировал лодку с мужчиной на борту и доставил на берег в мыс Бриннера, где спасенного ожидали родственники. Медицинская помощь мужчине не понадобилась», — сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Между тем, спасатели настоятельно рекомендуют перед выходом на воду тщательно проверять состояние плавсредств. Обязательно иметь с собой спасательные средства, надежную связь и питьевую воду.

Ранее ФАН писал, что спасатели вернули на берег семерых отдыхающих на акватории острова Русский, которые катались на прогулочном катере. Выяснилось, что судно потеряло ход.