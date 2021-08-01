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«Красота, простор и чувство свободы»: пляжи Приморья вошли в рейтинг Forbes
Общество
«Красота, простор и чувство свободы»: пляжи Приморья вошли в рейтинг Forbes
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 1 августа. Список самых красивых пляжей Приморья составил журнал Forbes. В него вошли девять популярных мест для отдыха, в том числе бухта Пограничная, Стеклянный пляж и Шамора во Владивостоке.

«Пляжный сезон в Приморском крае начинается в середине июля и длится до середины сентября. В это время регион становится точкой притяжения для отдыхающих со всего Дальнего Востока: вода в Японском море прогревается до 20–21 градуса, что делает ее пригодной для купания — особенно в жаркие дни, на которые это лето пока щедро», — пишет Forbes.

В список самых красивых пляжей региона вошли Ливадия, бухты Триозерье, Ежовая, Петрова, Астафьева, Лазурная (Шамора), Стеклянный пляж и коса Назимова. На некоторые пляжи добираться придется катером или на внедорожнике.

«Красота, простор и чувство свободы»: пляжи Приморья вошли в рейтинг Forbes
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Авторы рекомендуют Приморский край как альтернативу переполненным пляжам юга России. Они объясняют, что в крае есть все составляющие летнего отдыха: «красота, простор и чувство свободы». 

Ранее ФАН делал репортаж о круглогодичном экотуризме, который планируют развивать в Приморье.

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приморье туризм пляжный сезон
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