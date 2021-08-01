«Красота, простор и чувство свободы»: пляжи Приморья вошли в рейтинг Forbes

Владивосток, 1 августа. Список самых красивых пляжей Приморья составил журнал Forbes. В него вошли девять популярных мест для отдыха, в том числе бухта Пограничная, Стеклянный пляж и Шамора во Владивостоке.

«Пляжный сезон в Приморском крае начинается в середине июля и длится до середины сентября. В это время регион становится точкой притяжения для отдыхающих со всего Дальнего Востока: вода в Японском море прогревается до 20–21 градуса, что делает ее пригодной для купания — особенно в жаркие дни, на которые это лето пока щедро», — пишет Forbes.

В список самых красивых пляжей региона вошли Ливадия, бухты Триозерье, Ежовая, Петрова, Астафьева, Лазурная (Шамора), Стеклянный пляж и коса Назимова. На некоторые пляжи добираться придется катером или на внедорожнике.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Авторы рекомендуют Приморский край как альтернативу переполненным пляжам юга России. Они объясняют, что в крае есть все составляющие летнего отдыха: «красота, простор и чувство свободы».

Ранее ФАН делал репортаж о круглогодичном экотуризме, который планируют развивать в Приморье.