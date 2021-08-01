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Токаревский маяк во Владивостоке признали объектом культурного наследия
Общество
Токаревский маяк во Владивостоке признали объектом культурного наследия
pixabay.com  / 

Владивосток, 1 августа. Объектом культурного наследия признана одна из главных достопримечательностей Владивостока — Токаревский маяк. Он построен в 1910 году и является одним из старейших сооружений в городе. Находится на полуострове Шкота и указывает путь судам в проливе Босфор Восточный.

13 июля 2021 года бы подписан приказ о включении Токаревского маяка в перечень объектов культурного наследия Приморского края. Это означает, что вокруг него появится охранная зона, в пределах которой запрещено капитальное строительство и любая деятельность, которая может навредить памятнику. При этом к объекту культурного наследия должен остаться доступ местных жителей и туристов. Реставрировать маяк можно будет только при условии сохранения его внешнего вида.

Токаревский маяк во Владивостоке признали объектом культурного наследия
pixabay.com  / 

Раньше проезд по косе к маяку был открыт, но в 2016 году военные поставили знак «Территория МО РФ. Проход и проезд запрещен» и блоки, которые со временем унесло в море. В 2019 году вместо них установили металлические столбы, с тех пор попасть сюда можно только пешком во время отливов.

Ранее ФАН писал, что турист-археолог из Хабаровска нашел фрагмент станкового сосуда в заповеднике на севере Приморья. Предмет датируется предположительно IX-XIII веками.

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приморье владивосток культурное наследие токаревский маяк
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