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Малолетний ребенок утонул на севере Приморья из-за невнимательности опекунши
Происшествия
Малолетний ребенок утонул на севере Приморья из-за невнимательности опекунши
МО МВД России «Дальнегорский»  / 

Владивосток, 1 августа. В селе Краснореченском на севере Приморья в пруду утонул 6-летний мальчик. Его тело нашли на дне в нескольких метрах от берега, где он купался.

«38-летняя жительница села Краснореченского отдыхала на берегу водоема с ребенком, который находится у нее под опекой. Женщина решила поплавать, пока мальчик купался возле берега. Через несколько минут она заметила, что ребенка нет. Заподозрив самое страшное, женщина обратилась в полицию», — сообщили ФАН в МО МВД России «Дальнегорский».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и МЧС. На дне водоема в 4-5 метрах от берега спасатели обнаружили тело мальчика. Медики констатировали смерть ребенка. Материалы направлены в Следственный Комитет по Приморскому краю.

Ранее ФАН писал, что отдыхающие у озера, неподалеку от станции Угольная в пригороде Владивостока, обнаружили труп неизвестного мужчины. Первые сообщения о происшествии появились накануне в местных социальных сетях.

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