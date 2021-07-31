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Похолодание и дожди придут в Приморье в начале августа
Общество
Похолодание и дожди придут в Приморье в начале августа
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Владивосток, 31 июля. Приморью обещают дождливую неделю после затяжной жары, температура в регионе понизится на один-пять градусов.

В понедельник, 2 августа, определять погодные условия будет гребень охотского антициклона. Минимальная температура прогнозируется в пределах 16–22 градусов, максимальная — 28–35 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Во вторник, 3 августа, местами пройдет дождь. На следующий день осадки станут более интенсивными и охватят большую территорию. Дневная температура понизится на один-пять градусов.

В четверг, 5 августа, дожди ослабеют, сообщает со ссылкой на Примгидромет VladNews.

О предстоящем изменении погоды в регионе ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, юг и восток страны в августе ожидает дефицит осадков.

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