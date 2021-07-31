Подросток получил страшную травму во время прыжка с пирса во Владивостоке

Владивосток, 31 июля. Подросток наткнулся на арматуру, когда нырял с пирса во Владивостоке. В результате инцидента 15-летнего школьника госпитализировали.

Происшествие случилось 28 июля. Мальчик получил травму, прыгая с пирса на «Юбилейном» пляже. Друзья достали его на берег, а неравнодушные вызвали скорую. Свидетели сообщили, что у юноши «из живота хлестала кровь», он при этом терял сознание. Приехавшие на место инцидента врачи доставили его в детскую больницу, передает сайт vl.ru.

Сообщается, что под отремонтированным пирсом расположена арматура, которую никак не достать. Однако таблички, которые предупреждали бы о запрете нырков, на пляже отсутствовали.

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