В Приморье рыбак выловил тропическую рыбу корифену

Владивосток, 29 июля. Рыбак из Приморского края выловил тропическую рыбу корифену. Она зашла в акваторию из-за аномально жаркой погоды.

Специалисты тихоокеанского филиала ВНИРО сообщили, что единичные экземпляры попадались в Приморье и ранее. Однако корифена — редкий гость в водах края, передает PrimaMedia. Эксперты считают, что пойманная особь могла проникнуть в воды региона с теплым течением.

Рыбак из Приморья Виктор Романович рассказал, что его друзьям также удавалось поймать эту тропическую рыбу. Он отметил, что в этот день вода прогрелась до +28 градусов.

«Это было на Аскольде, они вышли на рыбалку, неожиданно было то, что попалась именно маха-маха. Ее еще называют корифена», — сообщил рыбак.

По его словам, многие после этого рыбачили в том месте. Однако никому не удалось выловить такую добычу, добавил Романович.

Как ранее сообщалось, жители Сахалина поймали смертельно ядовитую рыбу в Холмском районе. Этот улов является вторым в истории островитян.